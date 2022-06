A Naro, questa mattina, dopo due anni di stop per la pandemia, è tornata la tradizionale processione di San Calogero. Centinaia di fedeli sin dalle prime luci del mattino hanno affollato la chiesa, e il piazzale antistante il luogo sacro. Dopo la Santa Messa, il Santo Nero, come da programma, nel rispetto delle prescrizioni anticovid, è stato portato in processione per le vie cittadine.