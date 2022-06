L’Esercito intende riprendere le esercitazioni militari a Drasy

L’Esercito Italiano intende riprendere le esercitazioni militari a Drasy, proprio a pochi passi da “Punta Bianca”, la stessa spiaggia in cui si parla ormai da tempo dell’istituzione di riserva naturale. “Ovviamente ci opporremo a questo folle scelta – afferma Mareamico -, visto che è in vigore un provvedimento della Procura di Agrigento, che vieta le esercitazioni, perchè la zona è fortemente inquinata per colpa delle manovre militari. In ogni caso chiediamo a tutti di mobilitarsi ed essere presenti il prossimo 17 ottobre 2022, per impedire la ripartenza delle esercitazioni militari”.