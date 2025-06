Giornata clou oggi della festa di San Calogero a Naro portato in processione dal Santuario alla chiesa di San Francesco (la chiesa Madre è chiusa per restauro) con un carro, la straula, tirato dai fedeli, per mezzo di due corde lunghe ciascuna 100 metri. Ed è stato un bagno di folla. La mattinata era iniziata con la banda musicale in giro per le strade di Naro. E ieri sera a mezzanotte quasi l’intera comunità narese, e non solo hanno assistito allo spettacolo dei fuochi d’artificio. In questi due giorni l’afflusso di persone provenienti dai paesi vicini, da Agrigento, Canicattì, Campobello di Licata, Camastra e Palma di Montechiaro, è stato davvero impressionante. In tanti ne hanno approfittato per visitare la fiera di San Calogero con la presenza di numerose bancarelle.

