Non si hanno più notizie dal pomeriggio di domenica 15 giugno, di un pensionato di 84 anni di Favara, Giuseppe Scordino, che vive da solo. E’ uscito a piedi e non ha fatto più ritorno a casa. La situazione desta preoccupazione, soprattutto considerando che soffre di demenza senile. I carabinieri della Tenenza di Favara sono stati allertati dal figlio che vive all’Estero e sono in corso le indagini per ritrovarlo.

Date le precarie condizioni di salute dell’anziano scomparso, è importante che chiunque abbia informazioni utili, anche minime, le comunichi alle forze dell’ordine o direttamente al 112. Con il passare delle ore cresce la preoccupazione. La collaborazione dei cittadini tutti può essere fondamentale per risolvere la situazione e garantire il suo ritorno a casa sano e salvo.

