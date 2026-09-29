Il Consiglio comunale autorizza il finanziamento con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il River Platani: «Un grande traguardo per la comunità»

SAN BIAGIO PLATANI – Via libera al finanziamento per i lavori di adeguamento del campo sportivo comunale di San Biagio Platani. Il Consiglio comunale ha approvato l’autorizzazione alla contrazione di un mutuo da 1.787.301,13 eurocon l’Istituto per il Credito Sportivo e la conseguente variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

Con l’approvazione della delibera, il Comune potrà adesso procedere con l’adesione al mutuo e compiere un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’intervento.

Le risorse saranno utilizzate per i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo, con l’obiettivo di dotare San Biagio Platani di una struttura con caratteristiche e dimensioni idonee anche alla disputa di campionati di categoria superiore.

Soddisfazione è stata espressa anche dal River Platani. «È un grande traguardo per la comunità sambiagese, che finalmente potrà avere un campo con le misure idonee per disputare campionati di categorie superiori».

A nome della società, Andrea Favatella ha inoltre ringraziato il sindaco, il Consiglio comunale, l’Ufficio tecnico e l’Ufficio tesoreria del Comune per l’impegno profuso nel percorso che ha portato all’approvazione dell’autorizzazione al finanziamento.

Al termine della seduta, i dirigenti del River Platani hanno posato insieme ai componenti del Consiglio comunale per una foto che suggella il via libera all’operazione.

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