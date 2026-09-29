In occasione della Festa dei Nonni, venerdì 2 ottobre l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento, guidato dall’assessora Roberta Lala, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali promuove un’importante giornata di sensibilizzazione e informazione dedicata alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane. Il Comune di Agrigento è da anni impegnato su questo tema attraverso iniziative e campagne di comunicazione, tra cui “Io non ci casco”, il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno incentrato sulla tutela della popolazione anziana dalle truffe.

Per l’intera giornata del 2 ottobre, presso il Centro commerciale Citta dei Templi, sarà allestito il punto informativo “Insieme contro le truffe”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli anziani e alle loro famiglie strumenti e indicazioni utili per riconoscere i principali tentativi di raggiro e affrontare con maggiore consapevolezza e serenità situazioni sospette che spesso generano paura e confusione. La giornata rappresenterà un’importante occasione di ascolto e confronto, durante la quale i cittadini potranno porre domande, chiarire dubbi e ricevere consigli pratici di prevenzione.

A raccogliere le eventuali testimonianze e a rispondere alle domande dei visitatori, saranno la dottoressa Teresa Urso, psicologa e coordinatrice del progetto, l’ispettore Fabio Condello e l’assistente capo coordinatore Salvatore Capraro della Polizia Postale, insieme al dottor Claudio Iacono in rappresentanza dell’associazione 50&Più. Un momento di fondamentale importanza sarà caratterizzato da uno spazio di confronto e riflessione in presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo in cui saranno presenti il sindaco Michele Sodano, l’assessore ai servizi sociali Roberta Lala e la direttrice del Centro commerciale Città dei Templi E. La Rocca.

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