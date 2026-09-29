Fanara con Cateno De Luca: in corsa per le Regionali con Sud chiama Nord

La scelta di Salvatore “Totò” Fanara di entrare in Sud chiama Nord e di prepararsi alla corsa per le prossime Regionali con Cateno De Luca non arriva dal nulla. È l’ultimo passaggio di una storia politica costruita soprattutto sul territorio e su un consenso personale che, negli anni, ha dimostrato di andare oltre i singoli simboli.

Fanara muove i primi passi nel Consiglio comunale di Favara con Diventerà Bellissima, il movimento di Nello Musumeci, e si distingue subito per la capacità di raccogliere preferenze. Nel 2022 arriva la candidatura alle Regionali con la Democrazia Cristiana, nel collegio di Agrigento, dove ottiene un consenso significativo senza riuscire a conquistare il seggio.

Il dato politico, però, è un altro: Fanara dimostra di avere una propria forza elettorale. Una forza che torna a manifestarsi anche nelle successive esperienze amministrative a Favara.

Adesso arriva De Luca. E qui la scelta assume un significato diverso dal semplice cambio di appartenenza. Fanara sembra puntare a trasformare un consenso prevalentemente locale in una dimensione politica provinciale e regionale; De Luca, a sua volta, porta dentro il proprio progetto una figura con un radicamento concreto nell’Agrigentino.

È una dinamica particolarmente interessante perché avviene mentre in Sicilia prende forma una partita politica ancora tutta da definire. Da una parte De Luca cerca di costruire la propria rete e rivendica autonomia rispetto agli schieramenti tradizionali; dall’altra Ismaele La Vardera, con Controcorrente, lavora alla costruzione di un’area alternativa e ha assunto una posizione fortemente critica nei confronti di un’alleanza con De Luca.

È dunque anche una partita per il territorio e per il consenso: De Luca e La Vardera stanno cercando, con strategie differenti, di occupare uno spazio politico che alle prossime Regionali potrebbe rivelarsi decisivo. In questo scenario, ogni amministratore con una propria rete di consenso assume un peso maggiore.

La storia di Fanara racconta proprio questo. Dalle esperienze nel centrodestra alla candidatura con la DC, fino all’approdo a Sud chiama Nord, cambia il contenitore ma resta centrale il rapporto con il territorio.

La vera scommessa, adesso, sarà capire se la forza costruita a Favara riuscirà a diventare consenso nell’intera provincia di Agrigento. Per De Luca, invece, la sfida sarà trasformare queste adesioni territoriali in una struttura politica capace di incidere nella prossima competizione regionale.

Per Fanara, in definitiva, non sembra trattarsi soltanto di trovare un nuovo simbolo. È il tentativo di aprire una nuova fase: passare dal ruolo di amministratore fortemente radicato nella propria città a quello di protagonista di una partita politica più ampia.

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