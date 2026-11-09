Futuro Nazionale, terremoto ad Agrigento: Samaritano lascia il partito di Vannacci. «Di nuovo si vede poco»

AGRIGENTO – Manuel Gianco Samaritano lascia Futuro Nazionale e si dimette dalla carica di referente del Comitato Agrigento-189. La decisione, con effetto immediato, è stata comunicata attraverso una lettera indirizzata al segretario nazionale Massimiliano Simoni. Contestualmente, Samaritano ha formalizzato anche il recesso dalla qualifica di iscritto al partito. Alla base della scelta, definita «ponderata e definitiva», una divergenza rispetto all’attuale linea politica della formazione legata al generale Roberto Vannacci. «Tale decisione – scrive Samaritano nella nota – è motivata da una linea politica diversa da quella che ci si aspettava da un partito nuovo, dove di nuovo si vede poco». Un addio, dunque, accompagnato da una critica esplicita all’indirizzo politico di Futuro Nazionale. Con le dimissioni di Samaritano si apre ora la questione della guida del Comitato Agrigento-189.

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