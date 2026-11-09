Livatino, stasera e domani la fiction su Rai 1: Agrigento torna protagonista

La miniserie diretta da Michele Placido andrà in onda lunedì 9 e martedì 10 novembre, in prima serata. Numerose scene girate nel centro di Agrigento e a Canicattì. Nel cast Gaetano Aronica e diversi interpreti e comparse del territorio.

Il Livatino raccontato da Michele Placido arriva su Rai 1. La fiction “Livatino. Il giudice e i suoi assassini” sarà trasmessa questa sera, lunedì 9 novembre, e domani, martedì 10 novembre, in prima serata. I due episodi saranno disponibili anche su RaiPlay.

A interpretare Rosario Livatino è Giuseppe De Domenico, affiancato da Nino Frassica, Michela De Rossi, Leonardo Maltese, Ninni Bruschetta, Brenno Placido e Matilde Piana.

La miniserie ricostruisce gli anni nei quali Livatino, prima come sostituto procuratore e poi come giudice, affrontò il potere mafioso colpendone interessi economici e patrimoni. Parallelamente viene raccontata l’ascesa della Stidda e il percorso criminale dei giovani destinati a diventare i suoi assassini.

Due storie opposte che avanzano fino al 21 settembre 1990, giorno in cui il magistrato venne ucciso lungo la Statale 640 mentre, senza scorta, raggiungeva il Tribunale di Agrigento.

Il giudice tra legge e Vangelo

Quello proposto da Placido non è soltanto il racconto di un delitto di mafia. Al centro della fiction c’è anche la dimensione umana e cristiana di Rosario Livatino, il primo magistrato della storia proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

«Livatino applicava la legge e il Vangelo: entrambe le cose insieme», ha spiegato il regista in un’intervista al settimanale Credere. Una visione della giustizia che non si fermava alla repressione del crimine, ma comprendeva anche l’attenzione verso l’uomo, la possibilità del recupero e il rifiuto della vendetta.

Placido ricorda un magistrato profondamente credente, che prima di recarsi in ufficio partecipava alla Messa delle sei del mattino e che considerava il proprio lavoro un servizio. La frase scelta come riferimento resta una delle più conosciute di Livatino: «Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili».

A ottant’anni, Placido è tornato dietro la macchina da presa per raccontare una figura che continua a interrogare il presente: un giudice rigoroso nell’applicazione della legge, ma lontano dall’idea di una giustizia ridotta soltanto alla punizione.

L’incontro con papa Francesco

Il progetto stava particolarmente a cuore anche a papa Francesco. Placido ha raccontato di essere stato contattato dal Vaticano quando la fiction era ancora soltanto un’idea.

«Papa Francesco desiderava incontrarmi. Ci teneva a conoscere il regista che avrebbe curato la storia di Livatino», ha spiegato. L’udienza, inizialmente prevista per pochi minuti, si protrasse per oltre un’ora.

Il Pontefice non gli diede indicazioni sulla realizzazione della fiction. Fu, secondo il racconto del regista, soprattutto un incontro personale nato dall’interesse di Francesco per la testimonianza del magistrato canicattinese.

Placido compare inoltre nella fiction in un piccolo ruolo: interpreta un sacerdote confidente di Livatino. Una scelta che richiama anche la sua storia personale, segnata nell’infanzia dal desiderio di diventare missionario e dagli anni trascorsi in un collegio dei padri Redentoristi.

Agrigento riconoscerà luoghi e volti

La fiction conserva un forte legame con il territorio. Molte scene sono state girate nel centro di Agrigento, nei pressi dell’ex carcere San Vito e del vecchio Tribunale di piazza Gallo. Altre riprese hanno interessato Canicattì, città natale di Livatino.

Nel cast figura l’attore agrigentino Gaetano Aronica, insieme a numerose comparse e interpreti locali. Tra questi si potrà riconoscere anche Luigi Marino, nel ruolo di un sacerdote che celebra un battesimo.

Tra le professionalità coinvolte nella produzione figura anche Danilo Sguali, fotografo di scena che ha documentato il lavoro sul set, gli interpreti e i luoghi scelti per ricostruire l’Agrigento dell’epoca. I suoi scatti accompagnano il racconto visivo della fiction, restituendo l’atmosfera delle riprese e alcuni momenti del dietro le quinte.

Agrigento e Canicattì non saranno quindi una semplice ambientazione, ma i luoghi nei quali la storia di Livatino è realmente maturata: la città in cui esercitò la professione, le strade percorse ogni giorno, il tribunale nel quale lavorò e il territorio nel quale condusse la sua battaglia contro la mafia.

“Livatino. Il giudice e i suoi assassini” prova così a restituire non soltanto il magistrato e il martire, ma l’uomo che scelse di servire la giustizia senza separarla dalla coscienza e dalla fede.

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