Salvarono due persone nell’incendio di una palazzina: tre finanzieri agrigentini premiati a Palermo

Tre finanzieri in servizio al Gruppo della Guardia di finanza di Agrigento sono stati premiati nel cortile della caserma “Giuseppe Cangialosi” di Palermo nel corso della cerimonia regionale della festa del Corpo, perché accorsi immediatamente per un incendio in uno stabile, tra le vie Formica ed Ortolani ad Agrigento, salvarono due persone e tra queste un disabile. L’encomio solenne è stato consegnato all’appuntato scelto Filippo Ruggeri, all’appuntato scelto Gian Paolo Moscara e al finanziere scelto Antonio Santoro. Questa la motivazione: “Con coraggio e altruismo, mettendo scientemente in pericolo la propria vita, intervenivano, unitamente agli altri componenti della pattuglia, in soccorso degli abitanti di una palazzina interessata da un incendio. La tempestività ed efficacia dell’intervento, che consentiva di trarre in salvo due persone, una delle quali affetta da disabilità motorie e con evidenti difficoltà respiratorie e impossibilitata ad allontanarsi in modo autonomo, riscuotevano l’apprezzamento della superiore gerarchia e positiva eco sugli organi di informazione, elevando così l’immagine e il prestigio del Corpo”.Per quel gesto nel gennaio scorso i tre finanzieri erano stati premiati anche dal Comune di Agrigento con una ricompensa.