Botte da orbi tra due uomini: uno finisce in ospedale con gravi traumi

Un trentacinquenne licatese, noto alle forze dell’ordine, dopo una lite è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, dove i medici in servizio al termine di tutti gli accertamenti del caso e le cure necessarie, gli hanno diagnosticato un trauma cranico, una lesione ad un orecchio e contusioni sparse su altre parti del corpo. L’uomo ha perso anche alcuni denti. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della Compagnia cittadina intervenuti insieme alla polizia che, hanno avviato le indagini per fare piena luce sul caso di violenza. Comunque non si è trattata di un’aggressione. Nonostante all’inizio si parlasse di rissa, nel quartiere San Paolo dovrebbe esserci stata una lite fra due licatesi. Il 35enne avrebbe avuto una discussione con un compaesano che sarebbe stato già identificato e con cui evidentemente aveva conti in sospeso e, da lì a pochi attimi, la situazione è precipitata. I due hanno fatto a botte e il trentacinquenne sarebbe stato colpito con un bastone.