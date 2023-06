Stupefacenti e prostituzione: condannato a 8 anni, arrestato e portato in carcere

Condannato definitivamente a 8 anni di reclusione e al pagamento di una multa di 30 mila euro. In esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la corte d’Appello di Palermo, i poliziotti del Commissariato di Licata hanno arrestato Mario Zirafi licatese di 53 anni. I reati inerenti le sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione sono stati commessi dal 2006 al 2009 fra Licata e Palma di Montechiaro. L’uomo è stato difeso dall’avvocato Santo Lucia che è stato subito notiziato del provvedimento. Dopo le formalità di rito, gli stessi poliziotti – coordinati dal vice questore Cesare Castelli – hanno trasferito il licatese alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento per scontare la pena. Zirafi era coinvolto nel giro di prostitute e droga che sarebbe stato allestito attorno al locale notturno “Antheo” in territorio licatese.