La consigliera comunale, alla terza consiliatura, sceglie il deputato regionale: «Una politica fondata sull’ascolto e sul lavoro per la comunità»

NARO – Il nome di Luigi Salvaggio continua a raccogliere adesioni nel panorama politico di Naro. L’ultima è quella di Rosalia Arnone, consigliera comunale alla sua terza esperienza amministrativa, che ha deciso di aderire a Forza Italia.

Una scelta che arriva dopo quelle, recenti, di altri esponenti della politica narese vicini al deputato regionale, tra cui il consigliere Angelo Gallo e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Passarello.

Arnone spiega di essere arrivata alla decisione dopo una riflessione approfondita e indica in Salvaggio il principale riferimento della propria scelta.

«La scelta di aderire a Forza Italia è stata ponderata e ragionata – afferma –. Luigi è il simbolo di una politica nuova, ancorata all’ascolto, all’autonomia di decisione e al lavoro costante per la comunità locale».

Per la consigliera, il compito della politica deve essere soprattutto quello di dare risposte concrete ai cittadini: «Deve sapere aiutare il cittadino trasformando le esigenze in certezze».

Arnone ha quindi annunciato la volontà di contribuire attivamente al nuovo percorso, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in questi anni in Consiglio comunale.

Un contributo che Salvaggio accoglie con soddisfazione.

«Ringrazio la consigliera Rosalia Arnone – dice il deputato regionale – che metterà a disposizione del partito la sua competenza ed esperienza politico-amministrativa».

Salvaggio sottolinea quindi il valore del contributo che potrà arrivare dalla consigliera nella costruzione del gruppo: «Intendiamo costruire percorsi di politica sana ed innovativa, al servizio del singolo cittadino e della collettività».

L’adesione di Arnone si inserisce in una fase nella quale Salvaggio sta consolidando la propria presenza politica sul territorio agrigentino. Il deputato, insediatosi all’ARS il 29 luglio 2026, è oggi componente del gruppo parlamentare di Forza Italia.

A Naro, intanto, il suo riferimento politico si allarga a esponenti con una significativa esperienza amministrativa. Un dato che rafforza il rapporto tra il deputato regionale e una comunità nella quale, nelle ultime settimane, si sono moltiplicate le prese di posizione a suo sostegno.

Per Salvaggio arriva così un’ulteriore conferma politica proprio da una consigliera alla terza consiliatura, mentre Arnone apre una nuova fase del proprio impegno all’interno di Forza Italia.

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