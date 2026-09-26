L’Istituto Bilingue Don Morinello di Licata ha accolto il pluripremiato artista delle ombre Matteo Fraziano, nel programma di Animagicazione 3, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli studenti di tutte le classi della primaria ed anche i piccolini dell’infanzia hanno sperimentato la magia delle ombre tra spettacolo e didattica, in una due giorni all’insegna della scoperta e di nuove emozioni.

Il talento romano, Matteo Fraziano, noto al pubblico per la sua vittoria a “Tu si que vales”, ha anche partecipato con un cammeo alle riprese del prossimo cortometraggio prodotto nell’ambito della stessa iniziativa e che sarà proiettato in anteprima il 25 novembre!

Responsabile scientifico del progetto Animagicazione, giunto alla terza edizione, è la regista Alessandra Cuttaia, sua la cura dei laboratori e delle attività didattiche che quest’anno coinvolgeranno anche gli studenti dell’Istituto Esseneto di Agrigento.

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