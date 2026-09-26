Nasce dal confronto con alcuni medici del territorio l’intervento del Sindaco di Palma di Montechiaro ed esponente di Fratelli d’Italia, Stefano Castellino, sull’importanza dell’attivazione in Sicilia del 116117, il Numero Europeo Armonizzato per le cure mediche non urgenti. «Il 116117 può rappresentare un servizio concreto e facilmente accessibile per i cittadini, ma anche un valido ausilio per i medici di famiglia, quotidianamente impegnati a rispondere a numerose richieste di assistenza e orientamento. Non sostituirà il rapporto con il proprio medico, ma potrà aiutare le persone a individuare il servizio sanitario più appropriato, contribuendo anche a limitare gli accessi impropri ai pronto soccorso».

Una volta pienamente operativo, il servizio sarà gratuito e attivo 24 ore su 24, mettendo in collegamento i cittadini con la Continuità assistenziale e con gli altri servizi sanitari territoriali. Potrà inoltre integrarsi con il nuovo sistema delle Case della Comunità, rafforzando la sanità di prossimità. A Palma di Montechiaro i lavori della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di via Maccacaro sono stati ultimati: alcuni servizi sono già rientrati nella struttura, mentre altri sono ancora temporaneamente ospitati nell’edificio comunale messo a disposizione dall’Amministrazione. Il percorso amministrativo della Casa della Comunità ha avuto un passaggio fondamentale con il Decreto assessoriale regionale n. 637 del 12 luglio 2022.

«In questo quadro, il 116117 avrebbe una funzione essenziale di informazione, orientamento e raccordo tra cittadini, medici di famiglia, Continuità assistenziale e strutture sanitarie». La Regione Siciliana ha avviato nel 2024 il percorso per l’attivazione del 116117, prevedendo due centrali operative a Palermo e Catania. «Il 116117 deve diventare il punto di accesso e di orientamento verso una sanità territoriale più vicina, semplice ed efficiente, capace di mettere in rete medici di famiglia, Continuità assistenziale e Case della Comunità. Questo è un appello costruttivo rivolto al Governo regionale, che sosteniamo e della cui maggioranza facciamo parte».

«Riconosciamo il lavoro portato avanti dalla Regione e dall’Assessorato della Salute e auspichiamo tempi certi per la piena attivazione di un servizio atteso e importante in tutta la Sicilia. Il Comune di Palma di Montechiaro è pronto a fare la propria parte, per la comunicazione e quanto di competenza, proseguendo la costante interlocuzione con il Governo Nazionale, con il Governo Regionale, con l’Asp di Agrigento, dalla Direzione del Distretto Sanitario di Licata fino ai vertici provinciali dell’Azienda, sempre nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e delle specifiche competenze, per avvicinare sempre di più la sanità ai bisogni reali dei cittadini».

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