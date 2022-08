Salgono a 5 i cinghiali morti nel mare di Sciacca. Uno è stato invece trovato vivo. Il primo avvistamento di due cinghiali in mare, nella giornata di domenica, nella spiaggia di “Timpi Russi. A recuperarli senza vita sono stati i militari della Guardia costiera. Ieri nella spiaggia di San Giorgio il ritrovamento di altre tre carcasse. Come i cinghiali siano arrivati sulle spiagge di San Giorgio, Timpi Russi fino a Sovareto, non è stato ancora chiarito.