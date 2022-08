Ragazzini vittime di bullismo si rivolgono al sindaco

Alcuni ragazzini, poco più che undicenni, sono stati “bullizzati” da altri coetanei, ed hanno chiesto aiuto direttamente al sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, per denunciare i fatti avvenuti nella “Città dei bimbi”. “Quanto accaduto nei giorni scorsi nella nostra città, da un lato mi lascia certamente amareggiata, ma dall’altro mi da grande speranza – ha detto il primo cittadino -. Ho ricevuto al Comune alcuni giovanissimi concittadini di soli 11 anni, che si sono rivolti a me, in qualità di sindaco, per denunciare di aver subito un grave atto di bullismo da parte di alcuni coetanei, e avrebbero potuto avere conseguenze ben più serie, perché dagli insulti si è rapidamente passati alla violenza fisica”.

“Così le piccole vittime – continua Brandara -, mi hanno chiesto che si provveda a visionare le immagini della videosorveglianza per individuare gli autori ma, soprattutto, si facesse quanto avvenuto in occasione del danneggiamento della villetta comunale. Per questo lancio un appello: gli autori di queste azioni poco edificanti si presentino al Comune per chiedere scusa ai propri coetanei aggrediti, dimostrando di aver capito l’errore e promettendo di non ripeterlo mai più. Sarebbe un importante momento di crescita collettiva, come singoli ma anche come comunità. Siamo certi che i genitori di questi due bambini, che pare stiano soggiornando a Naro per il periodo estivo, se messi a conoscenza dei fatti, provvederanno a far fare ammenda ai loro figli”.