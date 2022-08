Emozione, fede e tradizione: consegnati i premi del contest  “Fotografa San Calogero”

Volti, emozioni, tradizioni, fede e devozione. Tutto raccontato attraverso gli scatti. Ieri sera, 29 agosto, all’Hotel Costazzurra Museum, la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Fotografa San Calogero”, ideato da Domenico Vecchio, è organizzato da AgrigentoOggi, Francesco Novara e Giada Attanasio, in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi. Una cerimonia suggellata da emozioni alla presenza di un pubblico attento. Tre i premi: per la migliore foto a colori, migliore foto in bianco e nero, migliore foto destinazione turistica. Sul “palco” Lello Casesa , delegato del Comitato per le tradizioni Popolari siciliane, e Carmelo Lazzaro, giornalista di RadioRai. La manifestazione, giunta alla sua XI edizione, ha avuto inizio con un omaggio ad Alfonso Restivo, conosciuto da tutti come Fofò Purtuso: un video con protagonista proprio il “Paladino”. Lello Casesa ha consegnato la targa della tradizioni popolari al fratello di Fofò. Toccante l’ingresso di Simone Brucceri, erede del Paladino, che ha indossato l’abito del Paladino crociato che fu di Fonziu Purtusu. Altro momento l’esibizione dei “Tammura di Girgenti”, il tutto alla presenza anche dell’Associazione devoti portatori di San Calogero. A vincere il premio per la migliore foto a colori la giovane Noemi Raia, migliore foto in bianco e nero Giuseppe Greco. Come già avvenuto per il premio fotografa il Mandorlo in Fiore anche quest’anno, su indicazione del distretto turistico Valle dei Templi e del suo amministratore Fabrizio La Gaipa, consegnato un premio speciale alla migliore foto che rappresenta la destinazione Agrigento, quella di Giuseppe Cacocciola che ritrae proprio Alfonso Restivo dinnanzi al simulacro di San Calogero , un volto pieno di fede e devozione. La giura che ha decretato i vincitori era capitanata dal giornalista Stelio Zaccaria e composta da Manuela Paradisi, Francesco Novara e da Domenico Vecchio.