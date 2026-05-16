E’ accaduto alla stazione degli autobus di Canicattì. Protagonista un uomo originario della Romania, da tempo residente nella nostra provincia, che si sposta continuamente da Canicattì ad Agrigento e Palma di Montechiaro per chiedere l’elemosina.

Ha preteso di salire sul bus senza il biglietto e quando il conducente gli ha chiesto di pagare il tagliando e usufruire della corsa è andato in escandescenza, rompendo il vetro del mezzo di trasporto a colpi di stampella. La scena è stata ripresa con un cellulare e le immagini hanno fatto il giro dei social.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ma l’uomo si era già dileguato.

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