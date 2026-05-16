Microchip gratuito per i cani ad Agrigento: sabato 21 marzo giornata dedicata contro il randagismo

Una mattinata dedicata alla tutela degli animali e alla lotta al randagismo. Ad Agrigento torna la campagna comunale per la microchippatura gratuita dei cani di famiglia, promossa dal Comune di Agrigento insieme all’Asp di Agrigento. L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo, dalle ore 8:30 alle 13, in Piazza Cavour.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Agrigento e consentirà di microchippare gratuitamente anche i cani di oltre 60 giorni senza incorrere in alcuna sanzione. Prevista inoltre la registrazione all’Anagrafe canina.

Per aderire sarà necessario presentarsi con carta d’identità e tessera sanitaria. È previsto soltanto il versamento obbligatorio di un contributo di solidarietà di 20 euro destinato alla Regione Siciliana, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 15/2022, art. 10, comma 1.

Il libretto sanitario potrà essere ritirato dopo cinque giorni presso l’ufficio dell’assessore comunale Riccardo Accurso Tagano al Comune di Agrigento.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore comunale con delega alla tutela degli animali, Riccardo Accurso Tagano, spiegano: “Invitiamo i cittadini in possesso di cani a partecipare all’iniziativa, ideata e promossa per diffondere in modo sempre più capillare un senso di responsabilità e di cura nei confronti degli animali e, in questo caso, di quelli di famiglia, contrastando le becere pratiche di abbandono degli amici a quattro zampe, oltre ad arginare il randagismo”.

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