Fermato nelle ore notturne in giro per Agrigento con fare sospetto e nel bagagliaio arnesi e attrezzi da scasso ma è incappato in un controllo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Un quarantenne disoccupato, proveniente da fuori provincia, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per possesso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e allo scasso.

Sottoposto a perquisizione personale estesa all’auto e al bagagliaio sono stati rinvenuti numerosi arnesi e attrezzi da lavoro per i quali non ha fornito spiegazioni plausibili in merito al possesso. E non ha saputo giustificare la sua presenza a quell’orario nella zona. Il quarantenne stava probabilmente programmando un colpo in qualche attività commerciale o abitazione.

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