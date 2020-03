Sale a 17 il numero di positivi al test, 26 migranti posti in quarantena

E’ Catania la provincia più colpita con 49 dei 115 casi siciliani. Nella mappa delle nove province più colpite c’è anche Agrigento. Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, cosi’ come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unita’ di crisi nazionale. In totale sono 115 i pazienti, di cui 33 ricoverati (cinque in terapia intensiva), 78 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti: Agrigento 17; Caltanissetta, 2; Catania, 49; Enna, 1; Messina, 9; Palermo, 26; Ragusa, 2; Siracusa, 5; Trapani, 4.

CORONAVIRUS: 26 MIGRANTI ARRIVANO A LAMPEDUSA, IN QUARANTENA

Ventisei migranti sono arrivati giovedì sera a Lampedusa, fra loro anche 2 bambini e una donna. Il sindaco Toto’ Martello, come riporta Italpress, ha emesso un’ordinanza che pone i migranti arrivati in quarantena all’interno del Centro di accoglienza, senza quindi poter circolare al di fuori dello stesso. “Non vedo altre soluzioni possibili – dice Martello – abbiamo il dovere di tutelare la salute pubblica. Nel corso della quarantena ciascuna delle persone ospitate nel Centro di accoglienza sara’ monitorata dal punto di vista sanitario”.