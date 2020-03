Il messaggio del comandante Pellegrino: Confido sui migliori amici dei Carabinieri

Confido sui migliori amici dei Carabinieri. I giovani studenti. Miei amici. Se capiranno loro la gravità della situazione, saranno loro a farci vincere questa grande battaglia”. Lo ha detto ieri il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento rivolgendosi ai giovani durante i controlli effettuati dai carabinieri per far rispettare le misure emanate dal governo per arginare il fenomeno Covid-19.

“I controlli vanno avanti, serrati, dalle prime ore di martedì. Nella giornata di ieri, abbiamo adottato delle modalità partcolari e più incisive, controllando a campione persone, sia a piedi, sia in auto. I Carabinieri hanno raccolto oltre cento aitodichiarazioni, che verranno verificate a campione nei prossimi giorni. Già in 10, però, sorpresi a circolare al di fuori dei casi consentiti, sono stati denunciati per violazione dell’art. 650 del codice penale, che prevede anche l’arresto. Confidare sul senso di responsabilità della gente, si. Ma anche controlli serrati sul rispetto del noto decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la salute e la serenità di tutti.