Confcommercio Agrigento comunica che i saldi invernali 2026 prenderanno ufficialmente il via sabato anche in Sicilia e quindi sul territorio agrigentino, confermandosi un appuntamento strategico per il commercio al dettaglio e per il comparto moda, rappresentato a livello nazionale da Federazione Moda Italia–Confcommercio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, circa 16 milioni di famiglie italiane effettueranno acquisti a saldo, con una spesa media pro capite di 137 euro. Il giro d’affari complessivo atteso è pari a 4,9 miliardi di euro, a testimonianza del ruolo centrale dei saldi nel sostenere i consumi interni, il potere d’acquisto delle famiglie e la tenuta economica delle imprese del settore.

In tal senso, Giulio Felloni, Presidente di Federazione Moda Italia–Confcommercio, sottolinea come «i saldi rappresentano un appuntamento fondamentale per il rilancio dei consumi nel settore moda e per il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie italiane», evidenziando che «i benefici sono diffusi: consentono ai consumatori di acquistare prodotti di qualità e durevoli a prezzi convenienti e, al contempo, contribuiscono a rivitalizzare i centri urbani, rendendoli più attrattivi e dinamici».

Confcommercio Agrigento pone inoltre l’accento sul valore strategico dei negozi di prossimità, presidio economico e sociale essenziale per il territorio, capaci di garantire qualità, professionalità e trasparenza. A livello locale, Alfonso Valenza, Presidente provinciale di Federmoda Agrigento, evidenzia che «incoraggiare gli acquisti di qualità nei negozi di vicinato non solo favorisce l’economia locale, ma contribuisce anche a ridurre la sovrapproduzione», aggiungendo che «scegliere i negozi del proprio quartiere significa sostenere le imprese locali, mantenere vive le città e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità».

L’avvio dei saldi rappresenta inoltre un’importante opportunità per le imprese del settore moda, favorendo la rotazione delle scorte, il recupero di liquidità e una più efficace programmazione delle nuove collezioni, con effetti positivi lungo l’intera filiera commerciale.

Indicazioni per un acquisto consapevole

Confcommercio Agrigento, in linea con Federazione Moda Italia–Confcommercio, ricorda ai consumatori che:

• Cambi e resi: sono a discrezione del negoziante, salvo prodotti difettosi o non conformi; per gli acquisti online è previsto il diritto di recesso entro 14 giorni;

• Prova dei capi: non è obbligatoria ed è rimessa alla scelta del punto vendita;

• Pagamenti: sono accettati i pagamenti elettronici e incentivati i sistemi cashless;

• Prodotti in saldo: devono essere articoli stagionali o di moda, soggetti a naturale deprezzamento;

• Trasparenza dei prezzi: è obbligatoria l’indicazione del prezzo originario, dello sconto applicato e del prezzo finale.

Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio Agrigento invita cittadini e famiglie a effettuare acquisti informati e responsabili, valorizzando il commercio di prossimità e contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

