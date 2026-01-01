All’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il primo parto del 2026 è avvenuto alle 8:57. E’ una bambina e si chiama Celine. Il padre Salvatore Melilli e la mamma Denise Scarpello sono di Palma di Montechiaro. Festa grande al reparto di Ginecologia ed Ostetricia del presidio ospedaliero di contrada Consolida.

Ma è stato registrato all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì il primo nato dell’anno in provincia di Agrigento. Damiano è nato alle 4,20. I genitori, Eleonora Ragaccio e Fortunato D’Amico, sono di Canicattì.

