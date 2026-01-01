In occasione della sfida valida come prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione Girone D,, in programma allo stadio “Giovanni Biazzo” di Ragusa, è vietata la trasferta ai tifosi ospiti. Il provvedimento è stato disposto dalle autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Pro Ragusa – Virtus Akragas si giocherà senza tifosi agrigentini. “Si invitano pertanto i sostenitori biancazzurri a non recarsi a Ragusa, attenendosi alle disposizioni ufficiali”, si legge in una nota della società.

