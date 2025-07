A partire da sabato 5 luglio nei negozi della Sicilia prendono il via i saldi estivi. Lo stabilisce un decreto dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. La chiusura delle vendite di fine stagione è prevista il prossimo 15 settembre 2025.

“Anche quest’anno, in linea con la maggior parte delle regioni italiane, diamo la possibilità agli esercenti di avviare puntualmente i saldi – dice l’assessore Edy Tamajo -. Un’opportunità per il rilancio del settore: per le famiglie di risparmiare sugli acquisti e per i negozi di incrementare gli incassi e svuotare i magazzini”.

L’assessorato regionale monitora l’andamento delle vendite e continua a promuovere iniziative per sostenere il commercio. Le raccomandazione ai consumatori sono quelle di fare attenzione alla qualità dei prodotti acquistati e ai commercianti di attenersi alle regole di trasparenza nella vendita e nella formulazione dei prezzi.

