Come ogni anno, Agrigento si stringe al suo santo più amato, San Calò. Già da alcuni giorni, i Tammura di Girgenti, capitanati da Biagio Licata, hanno cominciato a girare per la città, avvisando che la festa è sempre più vicina. Quest’anno, i festeggiamenti si arricchiscono di un significato speciale, infatti faranno parte del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Questa importante inclusione porta con sé numerose novità pensate per rendere la festa ancora più suggestiva e coinvolgente. I devoti e i visitatori potranno scoprire un calendario ricco di eventi che uniranno la tradizione e la spiritualità.

Ecco il programma nel dettaglio

