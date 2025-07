Ancora veicoli in fiamme. E’ stata un’altra notte di inferno nell’abitato licatese. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Freemont, di proprietà di un infermiere cinquantenne. Tutto quanto si è verificato, verso l’una e trenta della notte. Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto, sono accorsi i poliziotti dei Commissariati di Licata e Palma di Montechiaro. Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco e agenti hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie con residui di benzina. Le cause sono ancora da accertare. La Procura, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine. La vettura non è coperta da assicurazione contro tali eventi.

