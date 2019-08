Sal Di Betta, pronti a lancio di un nuovo brand entro il 2019

Il giovane empedoclino che ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’organizzazione eventi e da circa due anni ha visto sviluppare la sua carriera ancor di più nell’ambito del Fashion e degli event management pensa in grande oltre i diversi progetti attivi e agli eventi che lo vedranno impegnato a Barcellona a Settembre e poi a Dubai ad Ottobre, sta lavorando insieme a diversi giovani designer sia siciliani che nazionali alla nascita di un nuovo brand moda.

Un progetto ambizioso, un mix di esperienza accumulata in questi anni fianco a fianco a stilisti emergenti e nazionali da lì la nascita di questo nuovo progetto imprenditoriale.

Parola d’ordine per i progetti futuri del giovane siciliano, l’internazionalizzazione, la promozione del Made in Italy del settore moda per stilisti emergenti, la partecipazione ad eventi di livello con una promozione che possa creare grandi opportunità.

Lo stesso afferma:

Sto vivendo un momento molto positivo anche seppur molto impegnativo, i tanti anni di sacrifici sicurante sono serviti a qualcosa e i mille ostacoli lungo il mio percorso mi hanno insegnato tanto

Un pensiero di grande gioia va all’amico di sempre, il top model e fashion Designer Marco Castelli.

Ho sempre creduto nel suo talento, ringrazio tanto Marco, sta facendo grandi cose ed è ancora solo all’inizio, un amico che c’è stato sempre a lui devo tanto e lui potrà sempre contare su di me.