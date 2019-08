Sovraffalamento e mancanza di spazi comuni, il Carcere Petrusa soffre il sovraffolamento

Tentano la fuga dal carcere, bloccati in 4

Il pronto intervento degli agenti che ha evitato l’ allontanamento dei quattro detenuti che hanno tentato la fuga , riporta l’attenzione sul tema della struttura carceraria di Agrigento. Nei giorni scorsi nei penitenziari italiani si sono registrati altri episodi di questo genere. Più volte le organizzazioni sindacali di categoria, hanno denunciato lo stress psicofisico patito sia dai detenuti sia degli agenti del corpo di polizia penitenziaria, ma soprattutto, i sindacalisti hanno parlato di influenze negative anche in materia di sicurezza.

Secondo l’osservatorio «Antigone» per i diritti e le garanzie del sistema penale, il carcere di Agrigento si trova in condizioni meno peggiori di altre strutture detentive siciliane ed italiane.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che si tratta di una casa di reclusione. Esiste tuttavia un problema di sovraffollamento (350 presenze contro i 253 di capienza regolamentare). Inoltre, mancano ancora spazi come la palestra, e gli spazi deputati alla socialità non sono del tutto sufficienti. Un altro problema è quello dell’insufficienza di personale trattamentale e sanitario. Non esistono medici specialistici, e di conseguenza i detenuti vengono curati dalle strutture esterne, con conseguenti disagi dovuti ai tempi di prenotazione e di effettuazione delle visite. Un altro nodo riguarda gli inesistenti rapporti col territorio, dovuti soprattutto alla scarsa sensibilità della realtà locale. La struttura è stata realizzata nel 1987 e si presenta sostanzialmente integra, seppur con qualche segno di usura. Le celle sono in condizioni relativamente non preoccupanti, pur avvertendo il peso del sovraffollamento. Il 6% delle celle sono singole, il 50% sono doppie, il 44% triple (che arrivano però a ospitare anche 4 detenuti). Le condizioni igieniche generali sono accettabili, anche se il sovraffollamento si riverbera in un po’ di angustia degli spazi. Comunque, non si percepiscono ancora segni di obsolescenza o fatiscenza. C’è una cucina in ogni sezione.