Milena: 3° edizione dello street food and beer #sagradelcibodistrada

L’Associazione Gallodoro Gruppo Folk e Carmelo Schillaci Drink & think Different col patrocinio del Comune Milena Vi invita a partecipare Mercoledì 7 Agosto 2019 alle ore 20:00 presso la Via Nazionale di Milena al 3° STREET FOOD AND BEER. L’evento “STREET FOOD AND BEER”, interamente dedicato al CIBO DI STRADA, ha lo scopo di coinvolgere tutte le attività locali gastronomiche che cucineranno appunto in strada una varietà di pietanze per allietare il vostro palato; inoltre la birra alla spina accompagnerà ogni piatto scelto da voi, da qui nasce il nome BEER. La serata sarà decorata da tanta buona musica con live band che suoneranno lungo tutto il percorso dello street food, ed altri generi di intrattenimento. L’idea di accoppiare cibo, birra e musica ha lo scopo non solo di incrementare l’economia commerciale del paese ma anche di far sì che l’evento sia alla portata di tutti e crei armonia e tanto divertimento. Ingresso gratuito Posteggio autobus a pochi metri Disponibilità di pernottamento per Info contattare Rosamaria Falcone +39 327 3167255 Carmelo Schillaci +39 377 708 5285.