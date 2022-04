Un premio per gli studenti del Liceo Politi

Con grande gioia le alunne del “Politi” della V E S.U., Clara Infantino, Valeria Piazza, Adriana Vaccaro, seguite dalla loro insegnante Rita Capodicasa, portano a casa una MENZIONE D’ONORE conferita dalla Commissione Tesine del 58° Convegno internazionale di studi Pirandelliani.

La tesina, dal titolo “Teatro=finzione per realtà al quadrato” è stata premiata con la seguente motivazione: “Le alunne hanno individuato i temi salienti dell’opera Pirandelliana in modo originale soffermandosi sul ‘relativismo’ per dimostrare il rapporto tra relativismo scientifico e letterario. A quest’ultimo motivo si ispira il titolo della tesina elaborata con competenza e proprietà linguistica. Apprezzabile l’impegno con cui le ragazze hanno ricercato e rintracciato fin dall’inizio i temi pirandelliani riuscendo a dare organicità al lavoro”.

Tra le iniziative previste nell’Offerta Formativa del “Politi”, a.s.2021/22, non poteva mancare la partecipazione del Nostro Liceo al 58° Convegno internazionale di studi pirandelliani. Al contrario delle ultime edizioni, la sede prescelta è stata Palermo, così i nostri ragazzi, sei della classe V C S.U. e tre della V E S.U., il 2 aprile, accompagnati dalla docente Maria Grazia Fantauzzo e poi raggiunti dalla referente prof.ssa Rita Capodicasa, si sono recati presso l’hotel Saracen di Isola delle Femmine.

Nel Centro Congressi, a cento anni dalla prima rappresentazione, “Sei Personaggi in cerca d’autore” è l’opera sulla quale hanno relazionato prestigiosi professori: Rino Caputo dell’università Tor Vergata di Roma; Michael Roessner, Presidente dell’istituto di studi culturali e storia del Teatro e dell’Accademia delle Scienze di Vienna; Pasquale Guaragnella dall’Università di Bari; Alessandro Tinterri, Università di Perugia; Beatrice Alfonzetti, Università La sapienza di Roma; Annamaria Andreoli, Università dell’Aquila e Presidente dell’Istituto di Studi Pirandelliani e del Teatro Contemporaneo di Roma; Graziella Corsivoni, Università di Genova; Paolo Puppa, Università di Venezia; Sarah Zappulla Muscará, Università di Catania; Anton Giulio Mancino, Università di Macerata.

Per i nostri allievi l’esperienza risulta molto stimolante e formativa. Hanno potuto consolidare gli studi su Pirandello, di cui hanno approfondito l’opera già analizzata dei “Sei Personaggi in cerca d’autore” con la stesura di tre tesine, e si sono messi in discussione con la Prova di Scrittura Creativa Estemporanea, proposta nel pomeriggio del 2 aprile, che riguardava la rielaborazione di un passo della novella “Pubertà” del grande Pirandello, proposto dalla Commissione.

Non sono mancati momenti di relax formativo all’interno della struttura con il Laboratorio teatrale o, in maniera più spensierata, con la passeggiata nel cuore del Capoluogo palermitano, nella giornata di domenica 3 aprile, e la visita dei maggiori monumenti e strutture architettoniche che hanno permesso di approfondire tematiche storiche che spaziano dalle origini arabo-normanne della città all’unificazione d’Italia con l’impresa garibaldina.

Molto interessanti le iniziative dell’ultima giornata del Convegno pirandelliano con la libera interpretazione dei Sei Personaggi da parte dell’emerito prof. Paolo Puppa, momento di performance teatrale molto apprezzato anche dalla nostra scolaresca, il quale ha voluto focalizzare il punto di vista di uno dei personaggi, ovvero il Figlio, in maniera originale e spettacolare.