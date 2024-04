Ignoti ladri hanno preso di mira il magazzino della villa comunale di Ribera. La razzia è stata messa a segno durante la notte tra domenica e lunedì. I malviventi si sono intrufolati nella struttura e hanno portato via attrezzi da lavoro e vario materiale elettrico, per un valore che deve ancora essere quantificato, purtroppo, non coperto da assicurazione.

A fare la scoperta del furto sono stati alcuni dipendenti del Comune di Ribera poco prima di iniziare la giornata lavorativa. Il raid è stato denunciato ai carabinieri della locale Tenenza dal responsabile del parco comunale.

Gli investigatori, come da prassi, hanno avvisato la Procura della Repubblica di Sciacca, e hanno certamente già verificato – anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo – l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona e nelle immediate vicinanze della villa.