Quattro studentesse di un istituto superiore dell’Agrigentino, in gita scolastica a Madrid, sono state fermate dalla polizia spagnola dopo avere rubato all’interno di un negozio di cosmetici. Secondo la ricostruzione dell’episodio le ragazze, tutte diciottenni, si sarebbero allontanate dal resto del gruppo per fare un giro, in attesa di rientrare in albergo.

Quindi hanno deciso di fare la “bravata”. Sono entrate nel negozio e avrebbero rubato cosmetici venendo, però scoperti dalla commessa attraverso la visione delle telecamere interne della sorveglianza. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono accusate di furto aggravato.