Alla guida di una Fiat Punto dopo aver preso la rincorsa ha tamponato con violenza un’altra auto in sosta. Una condotta ripetuta per ben due volte. Ma la donna alla guida dell’utilitaria non l’ha fatta franca. I poliziotti del Commissariato di Canicattì, a conclusione di alcune indagini e la visione di un video realizzato con il cellulare da un cittadino che ha ripreso l’intera scena, hanno identificato e rintracciato la persona al volante della macchina.

Si tratta di una trentaseienne del luogo, che è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di stalking, danneggiamento aggravato e ricettazione. La Fiat Punto che stava guidando è risultata essere rubata. A quanto pare il danneggiamento dell’auto parcheggiata sarebbe maturato a causa di un contrasto di natura coniugale.