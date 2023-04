Saccheggiate due abitazioni: portati via oro e soldi

Due abitazioni sono state “visitate” dai ladri, negli ultimi giorni, una in pieno centro ad Agrigento e l’altra a pochi passi dal mare. Le nuove denunce di furto, a carico di ignoti, sono state formalizzate ai carabinieri della Stazione cittadina. Nel primo episodio ignoti malviventi hanno agito a metà mattina, tra le 10 e le 11, mentre l’anziana padrona di casa, una ottantatreenne agrigentina, era in giro con la figlia. I ladri – difficile ipotizzare alla mano di un solo balordo – hanno preso di mira l’appartamento della donna, in uno stabile di via Papa Luciani. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, e poi hanno trovato e portato via monili d’oro per un ammontare del danno di diverse migliaia di euro. Danno non coperto da assicurazione. Al rientro, dopo l’amara scoperta, è stata la figlia quarantasettenne della proprietaria a presentare la denuncia. Dal centro cittadino alla località balneare di Zingarello. Qui qualcuno si è intrufolato all’interno della residenza di un pensionato settantaseienne, e dopo avere messo tutto a soqquadro, s’è impossessato di un carnet di assegni ed un salvadanaio contenente la somma di 700 euro. Sui due episodi sono in corso indagini dei militari dell’Arma della Stazione di Agrigento.