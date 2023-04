Marcello Giavarini tifa Akragas: “Forza Agrigento”

Marcello Giavarini non ci sarà , per impegni di lavoro, oggi allo stadio Esseneto di Agrigento per la partita Akragas- Resuttana. Ma, come fa durante ogni sfida, seguirà la partita sui social. L’ex patron biancazzurro è rimasto legato ai colori e alla città, un legame che i cittadini ricambiano. Nei giorni scorsi, Giavarini, ha ricevuto il premio Sikelè, organizzato dall’Aics, per meriti imprenditoriali ed è stata l’occasione per ribadire che non farà mai mancare il suo supporto ad Agrigento “per crescere tutti insieme”. E su un possibile rientro in quota Akragas, Giavarini dice: “La società sta facendo bene e credo non abbia bisogno nessun mio aiuto ma mai dire mai. Parlando di Akragas il cuore mi batte. Da piccolo, quando vivevo ad Agrigento, vedevo sventolare le bandiere con i colori biancazzurri e mi sono rimasti nel cuore.” L’Akragas è pronta a tornare “Gigante”. La sfida tra i biancazzurri e il Resuttana San Lorenzo – valida per l’ultima giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, Girone A – vale la serie d. Sarebbe un nuovo punto di svolta per una città che, solo poche settimane fa, è stata nominata “Capitale della Cultura” nel 2025.