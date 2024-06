Colpo grosso in viale Cannatello alla periferia di Agrigento. Ignoti ladri sono penetrati in un’azienda, di proprietà di un imprenditore agrigentino trentasettenne, riuscendo a portare via fitofarmaci e prodotti per l’agricoltura del valore di ben 22.000 euro. A fare l’amara scoperta è stato lo stesso proprietario che ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè. Una relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per furto. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.

I delinquenti evidentemente erano a conoscenza della zona deserta durante la notte. Per questo hanno agito indisturbati. Sono riusciti a forzare il cancello d’ingresso e una volta dentro hanno arraffato un importante quantitativo di fitofarmaci e prodotti per l’agricoltura. I carabinieri, accorsi sul luogo per il sopralluogo di rito, hanno avviato l’attività investigativa e hanno subito acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.