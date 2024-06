Un incendio ha devastato una Fiat Panda di proprietà di un imprenditore del settore turistico, quarantunenne. È accaduto, ieri notte, in contrada Terranova, a Lampedusa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento isolano e i carabinieri della tenenza cittadina. I pompieri hanno circoscritto e spento le fiamme, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di stabilire la causa del rogo. Come da procedura investigativa è stato sentito il proprietario dell’utilitaria, ma sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni non filtrano indiscrezioni. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo per accertare cosa sia effettivamente accaduto.