Il Comune di Canicattì ha proclamato una giornata di lutto cittadino per la morte di Angelo Giardina, l’operaio di soli 21 anni deceduto nella giornata di ieri in un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda. “Anche la nostra Comunità, purtroppo, piange una morte bianca – si legge in una nota del sindaco Vincenzo Corbo –. Saranno esposte le bandiere a mezz’asta nel Palazzo di Città, saranno sospese le manifestazioni pubbliche, eventualmente previste, e fino alla conclusione delle esequie”. “Si invita, altresì la Comunità – conclude il primo cittadino -, a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune”. I funerali si terranno pomeriggio, sabato 29 giugno, alle ore 16 nella Chiesa Maria Ausiliatrice.