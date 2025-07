Un vasto incendio, quasi sicuramente di natura dolosa, è divampato nel pomeriggio nell’area boschiva a pochi passi dalla miniera di Ciavolotta, non molto lontano dalla statale 115, tra i territori di Agrigento e Favara. Impegnato, per diverse ore, il personale della Forestale, nel tentativo di domare le fiamme, prima ancora che si potessero estendersi in maniera considerevole.

Stando alle prime ricostruzioni, il fuoco si sarebbe sviluppato dalla sterpaglia e in poco tempo si è propagato, attaccando il versante collinare per arrivare a colpire il bosco. Scattate le operazioni di soccorso sul posto sono arrivati gli uomini e i mezzi della Forestale di Agrigento. La priorità è stata quella di cercare di fermare il fronte del fuoco, e, quindi, mettere in sicurezza le aree boschive e rurali.

Un’operazione che è durata ore. Intervenuti anche un elicottero e un canadair. L’elicottero, in particolare, si è rifornito di acqua in una laghetto artificiale della zona.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp