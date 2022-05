Sabato 4 e domenica 5 giugno “appuntamento in giardino” alla Kolymbethra

Sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 torna “Appuntamento in Giardino”, la manifestazione promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia e nata in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. Un’autentica festa del verde, pensata per invogliare il grande pubblico a vivere i parchi e i giardini del nostro Paese e a scoprire la straordinaria ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica che li caratterizza, grazie al racconto di esperti e a interessanti attività a tema. Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che da anni è impegnato nella diffusione di una “cultura della Natura” che favorisca la conoscenza dell’ambiente ed educhi alla sua tutela, aderisce all’iniziativa con dodici suoi Beni aperti al pubblico, da nord a sud della Penisola. Grazie al ricco calendario di visite speciali a cura di giardinieri, paesaggisti e storici, approfondimenti botanici, laboratori e passeggiate nella natura, nei Beni della Fondazione coinvolti – Villa Necchi Campiglio, Villa e Collezione Panza, Villa Della Porta Bozzolo, Palazzo e Giardini Moroni, Villa del Balbianello, Castello della Manta, Castello e Parco di Masino, Villa dei Vescovi, Casa Carbone, Parco Villa Gregoriana, Orto sul Colle dell’Infinito e Giardino della Kolymbethra – l’universo del giardino verrà raccontato a tutto tondo. Ne verranno messe in luce caratteristiche peculiari e fragilità, così come la sua rilevanza culturale e ambientale e la sua importanza per il benessere dei singoli, delle comunità e dei territori di appartenenza, senza dimenticare le attività necessarie per la sua cura e la sua tutela, per contrastare le sempre maggiori minacce derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità. Anche quest’anno il Giardino della Kolymbethra, raro gioiello archeologico e agricolo nella Valle dei Templi di Agrigento, partecipa all’iniziativa e per l’occasione è previsto un programma ricco di appuntamenti da vivere immersi nella bellezza del paesaggio tra gli antichi alberi di agrumi e gli ulivi secolari. Sabato 4 giugo, 11.30-13: Visita guidata in compagnia dell’agronomo Giuseppe Lo Pilato, curatore del paesaggio del Bene, con degustazione finale delle marmellate del Giardino della Kolymbethra; Ore 18.30: Presentazione del libro del professor Giuseppe Barbera dal titolo Il Giardino del Mediterraneo (Ed. Il Saggiatore) con conversazione sui paesaggi della Sicilia, e della Valle dei Templi in particolare, tra l’autore e l’ideatore della Human Forest presso la Farm Cultural Park di Favara, Andrea Bartoli. Conduce il giornalista Stelio Zaccaria.

Domenica 5 giugno: Ore 11-12.30: Laboratorio per bambini sulle api, condotto da Associazione Nettuno e Pastactivity; Ore 11.30-13: Visita guidata in compagnia dell’agronomo Giuseppe Lo Pilato, curatore del paesaggio del Bene, con degustazione finale delle marmellate del Giardino della Kolymbethra; Ore 17.30: Incontro dal titolo “L’Ape Nera Sicula”, durante il quale il dott. Giovanni Landro, agronomo e Vicepresidente di Al Kharub Cooperativa Sociale racconterà l’importanza delle api per la conservazione della biodiversità; Ore 18.30: Inaugurazione delle tre arnie collocate al Giardino della Kolymbethra, nell’ambito del progetto “Api nei Beni del FAI”.