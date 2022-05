Ponte del 2 giugno: è boom di prenotazioni in Sicilia ma Agrigento è penalizzata

Mancano pochissime settimane alla festa del 2 giugno, che regalerà a tutti gli italiani un lungo ponte come non si vedeva da diversi anni. Non si è fatta, quindi, attendere la voglia di partire dei connazionali, che quest’anno hanno deciso di prenotare con largo anticipo. Una tendenza confermata da eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa, che ha registrato quasi il 70% delle prenotazioni per viaggiare in queste date almeno un mese prima. Si assisterà anche al primo ritorno degli stranieri, in attesa dell’alta stagione.

Mare e sole per gli italiani, città d’arte per gli stranieri, via per 3 giorni

Tra le mete preferite degli italiani, salgono sul podio la vivacissima Catania, seguita dalla frenetica Milano e dalla calorosa Napoli. Ma non sarà un ponte solo italiano, infatti arriveranno visitatori da tutta Europa per assaporare un pizzico di dolcevita, soprattutto i tedeschi (24%), seguiti dai francesi (19%) e infine dagli spagnoli (16%) che scelgono le intramontabili città d’arte come Roma, Milano e Venezia per il loro soggiorno.

Il ponte del 2 giugno è atteso e desiderato da tutti, a confermarlo sono i dati: la maggioranza dei turisti, sia italiani che non, ha scelto di stare fuori dai 3 ai 4 giorni per rilassarsi e godersi il primo accenno d’estate.

“Purtroppo come spiega – Fabrizio La Gaipa – amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, promotore della destinazione Costa del Mito e albergatore – Agrigento è penalizzata perchè dista circa 2 ore di auto dall’aeroporto. Chi si sposta per il ponte del 2 giugno ed ha a disposizione soli due giorni per la vacanza predilige destinazioni vicine agli scali e per questo infatti i dati dicono che il Catanese avrà un boom di prenotazioni. Di contro in questo periodo dell’anno, è difficile pensare pure ad un turismo di prossimità. I Siciliani infatti che hanno due giorni liberi preferiscono raggiungere le spiagge vicino casa”.