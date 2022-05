Covid in provincia di Agrigento, altri 200 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma accertati altri 200 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 755 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 98.981 (1 marzo 2020 – 26 maggio 2022). In totale i guariti sono 95.996. Gli attuali positivi sono 2.433, di cui 2.414 in isolamento domiciliare, e 19 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 7 pazienti al presidio ospedaliero riberese, e 9 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 552 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 423.274 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 26 maggio 2022 sono 389.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 26 maggio: Agrigento 13.331 (389 attuali contagiati, 12.887 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 490 (22 attuali contagiati, 467 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.834 (37 attuali contagiati, 1.789 guariti e 8 deceduti); Bivona 789 (50 attuali contagiati, 738 guariti e 1 deceduto); Burgio 532 (15 attuali contagiati, 514 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 312 (3 attuali contagiati, 306 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 591 (13 attuali contagiati, 572 guariti, e 6 deceduti); Camastra 534 (18 attuali contagiati, 510 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.461 (30 attuali contagiati, 1.428 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.516 (84 attuali contagiati, 2.412 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.583 (168 attuali contagiati, 9.358 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.763 (47 attuali contagiati, 1.708 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 706 (4 attuali contagiati, 696 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 745 (8 attuali contagiati, 733 guariti e 4 deceduti); Cianciana 735 (14 attuali contagiati, 715 guariti e 6 deceduti); Comitini 221 (14 attuali contagiati, e 207 guariti); Favara 9.497 (205 attuali contagiati, 9.261 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.144 (20 attuali contagiati, 1.120 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 288 (6 attuali contagiati, 281 guariti e 1 deceduto); Licata 7.610 (196 attuali contagiati, 7.373 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 343 (9 attuali contagiati, 333 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.451 (68 attuali contagiati, 2.367 guariti e 16 deceduti); Montallegro 593 (14 attuali contagiati, 571 guariti e 8 deceduti); Montevago 484 (23 attuali contagiati, 459 guariti e 2 deceduti); Naro 1.444 (31 attuali contagiati, 1.400 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.638 (44 attuali contagiati, 5.557 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.943 (101 attuali contagiati, 3.825 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.815 (13 attuali contagiati, 1.795 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.991 (91 attuali contagiati, 2.881 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.553 (30 attuali contagiati, 2.509 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.131 (44 attuali contagiati, 1.082 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.466 (86 attuali contagiati, 4.347 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 860 (46 attuali contagiati, 786 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 715 (32 attuali contagiati, 673 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.674 (36 attuali contagiati, 1.632 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 324 (7 attuali contagiati, 316 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 449 (13 attuali contagiati, 435 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.257 (36 attuali contagiati,1.210 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 778 (44 attuali contagiati, 731 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.225 (286 attuali contagiati, 7.891 guariti e 48 deceduti); Siculiana 1.342 (28 attuali contagiati, 1.307 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 273 (8 attuali contagiati, 264 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina, e le navi quarantena.