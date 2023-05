Sabato 17 giugno evento We Can Race all’Autodromo di Agrigento

Manca ormai poco all’evento We Can Race che si terrà il 17 giugno 2023 presso l’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, in provincia di Agrigento, un appuntamento senz’altro imperdibile per gli amanti dei motori che richiamerà appassionati da ogni zona della Sicilia.

Andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.

L’evento che consente a chiunque di guidare una supercar su pista

We Can Race merita di essere considerato un evento decisamente speciale: esso infatti non consentirà semplicemente di assistere ad una sfida automobilistica o motociclistica, bensì offrirà la possibilità di scendere in pista e di mettersi alla guida di un “bolide” delle case automobilistiche più rinomate, da Ferrari a Lamborghini.

L’omonima società organizzatrice ha infatti pensato di offrire questo inedito servizio su tutti i principali circuiti italiani, mettendo a disposizione delle auto meravigliose, che scopriremo nel dettaglio in seguito, unitamente ad una serie di servizi complementari utili per vivere l’esperienza in modo piacevole e sicuro.

Per usufruire del servizio, è utile sottolinearlo, non occorre alcun requisito specifico, né bisogna avere esperienza come pilota da competizione: è sufficiente possedere una patente B in corso di validità e, per il resto, sarà lo staff di We Can Race a fare in modo che tutto si svolga in maniera impeccabile e senza rischi, effettuando dei briefing preliminari e prevedendo l’affiancamento di esperti istruttori.

È già possibile acquistare online la propria esperienza di guida

Chi è interessato a vivere quest’esperienza può già effettuare la propria prenotazione nella sezione del sito www.wecanrace.it dedicata all’Autodromo Valle dei Templi; è interessante sottolineare che il pacchetto che viene acquistato può essere personalizzato in tanti modi diversi in modo che combaci alla perfezione con le proprie esigenze.

L’acquisto di una guida di una “supercar”, ovviamente, non può che essere un’idea meravigliosa anche per chi desidera fare un regalo, da rivolgere magari a chi è appassionato di 4 ruote o più semplicemente a chi ama vivere delle esperienze nuove e da ricordare.

Le auto che sarà possibile guidare ad Agrigento

L’aspetto più suggestivo della personalizzazione del servizio è sicuramente la scelta dell’auto con cui vivere la propria guida, e i nomi proposti da We Can Race sono davvero altisonanti.

Ad Agrigento saranno infatti disponibili Ferrari 458 Italia, Ferrari 488 GTB, Ferrari Portofino, Ferrari F8 Tributo, Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracan, Lamborghini Huracan Evo, Porsche 911 e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Cosa c’è da sapere sull’Autodromo Valle dei Templi

L’autodromo agrigentino sarà sicuramente una location all’altezza di quest’evento così speciale: l’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, infatti, rientra a pieno titolo tra i più importanti d’Italia, con la sua pista lunga 2,5 Km e dall’avvincente struttura, la quale prevede un rettilineo di ben 670 metri e 10 curve.

L’Autodromo Valle dei Templi ospita abitualmente importanti sfide automobilistiche e motociclistiche, come anche corsi di guida e track days.