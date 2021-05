Run4Hope 2021 Massigen pro AIRC: partenza anche da Agrigento

Domani, sabato 22 maggio alle 11, partirà dal Tempio di Giunone la staffetta non competitiva a sostegno della ricerca contro i tumori infantili. La staffetta partirà contemporaneamente alla stessa ora da 20 città italiane; per la Sicilia la partenza sarà dalla Valle dei Templi di Agrigento ed a Alcamo con i due rami che, attraversando la Sicilia, si riuniranno a Messina il 30 maggio. Alla staffetta ha aderito l’ A.S.D. “G. S. Valle dei Templi Agrigento” che con un gruppo di atleti si presenterà allo start previsto alle ore 11 al Tempio di Giunone e, dopo un breve percorso all’interno della via Sacra, scenderà verso la SS 115 sino a raggiungere Piano San Gregorio dove insiste la Croce messa in occasione della visita di Giovanni Paolo II. Da lì ci si sposterà verso Palma di Montechiaro dove il testimone verrà passato nelle mani degli atleti appartenenti al gruppo sportivo di Palma. Alla manifestazione ha aderito il Lions Club Agrigento Host che sarà presente con il presidente Barbara Cappuci e con alcuni soci. Alla partenza sarà presente la consigliera Regionale del Comitato Sicilia e Delegata di Agrigento dell’AIRC, Fina Alongi.