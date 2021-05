Al via il progetto “visioni sonore”

“Visione sonore” è un progetto socio-culturale, patrocinato dal Comune di Porto Empedocle, che ha l’obiettivo di promuovere il territorio di Porto Empedocle e dintorni attraverso la musica. Un episodio a settimana, trasmesso in diretta dai canali social di LightBlue Festival, racconterà i luoghi simbolo della città di Camilleri. Lo farà attraverso le performance musicali dei migliori dj set siciliani: da Viviano a Dino Sole, fino a Tsos, Assenzo e Iapicone.

Il primo episodio verrà trasmesso venerdì 21 maggio e così ogni venerdì fino al 18 giugno e sarà in diretta su tutti canali social del festival.

L’iniziativa, ideata dall’associazione LightBlue 92014 con la collaborazione dell’associazione culturale Mariterra, nasce durante il periodo di lockdown provocato dall’emergenza Covid, la quale ha provocato sia per gli spettatori degli eventi che per i lavoratori dello spettacolo, soprattutto, una paralisi senza precedenti. Gli eventi rivolti al grande pubblico a cui eravamo abituati, si sono spostati improvvisamente su altre piazze e su altri stadi, tra le dirette di Youtube e quelle Instagram. Tra i soggiorni di casa e i balconi delle grandi città.

Un confinamento forzato, che non ha impedito, tuttavia, all’arte di potersi esprimere. E’ da questa profonda riflessione che Visioni Sonore nasce: “dare all’arte uno spazio- tempo in cui tornare ad esprimersi” dichiarano gli organizzatori.

Il primo episodio della serie vede protagonista il dj set e artista empedoclino Charlie Iapicone (nella foto), è stato tra i vincitori del contest “Underground Analog Session” di Ibiza Talents Records.

L’evento Visioni Sonore ha avuto un appoggio importantissimo da parte dell’amministrazione comunale empedoclina, in particolar modo dal Sindaco Ida Carmina, da sempre sensibile alle iniziative di promozione culturale sul territorio, e dall’assessore Salvo Di Betta. Ulteriori ringraziamenti vanno all’associazione “Ferrovie Kaos”, guidate da Pietro Fattori, il quale ha concesso agli organizzatori di poter registrare all’interno del parco ferroviario e agli imprenditori di zona che, in qualità di sponsor, hanno sposato unanimi la missione di “Visione sonore”, quale quella di: “promuovere il territorio”. “Promuovere il territorio per farsi trovare pronti quando sarà nuovamente possibile fare turismo. Promuovere il territorio tramite eccellenze siciliane che facciano promozione tramite la musica e i luoghi di Porto Empedocle. Promuovere il territorio per far rinascere l’imprenditoria” – dichiarano gli organizzatori.

Un mantra quotidiano, per una stagione artistica e territoriale, destinata a cambiare il linguaggio degli eventi e della cultura locale.

Appuntamento, venerdì 21 maggio alle ore 14 su tutte le nostre piattaforme digitali, per augurarvi un buon weekend e dare inizio allo spettacolo.

Di seguito i canali social di LightBlue festival dov’è possibile seguire in diretta l’evento.

Facebook: Lightblue Festival

Instagram: @lightbluefestival_

Twitch: Lightblue_festival

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMQPuYpcZETczSCFP3JajTQ