Agrigento, 22 maggio – “Agrigento ha davanti un’occasione importante per aprire una nuova stagione amministrativa fatta di serietà, competenza, visione e capacità di costruire. Per questo il centrodestra è compatto e convinto nel sostenere Dino Alonge, certi che sarà il prossimo sindaco della Città dei Templi”.

Lo dichiarano con una nota congiunta il leader del Movimento per l’Autonomia Raffaele Lombardo, il commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo, il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, il leader del Movimento per l’Autonomia Raffaele Lombardo e il segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.

“Dino Alonge – proseguono i leader del centrodestra – rappresenta una candidatura credibile, autorevole e profondamente radicata nel territorio. Attorno al suo nome si è costruita una proposta politica larga, seria e coerente, capace di mettere insieme esperienze e sensibilità diverse con un obiettivo comune: restituire ad Agrigento il ruolo che merita”.

“Questa non è una competizione che riguarda soltanto il governo della città per i prossimi anni – si legge ancora nella nota – ma una scelta sul modello di sviluppo che si vuole costruire per Agrigento: una città che sappia valorizzare il proprio patrimonio straordinario, attrarre investimenti, migliorare i servizi e tornare protagonista”.

“Il centrodestra – concludono – è unito, presente e determinato. Siamo convinti che i cittadini sapranno riconoscere in Dino Alonge la figura giusta per guidare questa fase e accompagnare Agrigento verso una stagione nuova di crescita, stabilità e fiducia”.

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