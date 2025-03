Ignoti ladri hanno rubato un autocarro che si trovava parcheggiato in via Nazionale a Canicattì. Il furto è stato messo a segno nelle ore notturne. Chi ha agito ha pianificato ogni cosa, evidentemente i malviventi erano a conoscenza della presenza del mezzo lasciato in quel luogo. Nessuno ha visto, né sentito nulla. La scoperta è stata fatta il mattino successivo dal proprietario. L’uomo ha denunciato il furto ai carabinieri della Compagnia di Canicattì, i quali, hanno compiuto un accurato sopralluogo nella zona. I militari, dopo aver trasmesso la relazione alla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini. Il danno non è coperto da alcuna assicurazione.

